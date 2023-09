Naturschutz-Vebände kritisieren Söders Absage an Nationalpark im Steigerwald

Naturschutzberbände, darunter der BUND und Greenpeace, haben die Absage von Ministerpräsident Söder an einen Nationalpark im Steigerwald kritisiert. In einer gemeinsamen Mitteilung sprechen sie von einem schwarzen Tag für den Naturschutz in Bayern. Gleichzeitig verweisen sie auf eine selbst in Auftrag gegebene Umfrage, wonach sich 73 Prozent der Befragten für den Steigerwald als Region für einen dritten Nationalpark in Bayern ausgesprochen haben. Gegner befürchten, dass Teile des Waldes dann nur noch bedingt nutzbar wären.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.10.2023 03:00 Uhr