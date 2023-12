Naturschützer warnen vor giftigen Christbäumen

München: Viele Weihnachtsbäume in Deutschland könnten nach Angaben von Umweltschützern mit giftigen Pflanzenschutzmitteln belastet sein. Der Bund Naturschutz in Bayern und sein Bundesverband haben nach eigenen Angaben bei einer stichprobenartigen Überprüfung in 14 von 19 untersuchten Bäumen verschiedene Pestizide nachgewiesen, darunter Glyphosat und Wirkstoffe, die nicht in der EU zugelassen sind. Untersucht wurden auch Nordmanntannen, die in Bayern gekauft wurden. Der Umweltschutzbund sieht zwar keine akute Gesundheitsgefährdung, schließt aber nicht aus, dass die Stoffe durch die Raumluft eingeatmet werden können und rät zum Kauf von Bio-Weihnachtsbäumen.

