Naturschützer stellen Strafanzeige gegen Ausbaggern des Rappenalpbaches

Polizei geht mit Großrazzia gegen mutmaßliche Betrüger bei Coronahilfen vor

Berlin: Die Behörden sind mit einer großen Razzia in mehreren Bundesländern gegen mutmaßliche Betrüger vorgegangen. Sie sollen staatliche Corona-Hilfen ohne die nötigen Voraussetzungen kassiert haben. Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchten am Morgen fast 60 Objekte in Berlin und mindestens fünf anderen Bundesländern, darunter in Bayern. Im Fokus der Fahnder stehen den Angaben zufolge auch Islamisten, die an dem mutmaßlichen Betrug beteiligt gewesen sein könnten. Involviert ist deshalb auch die für Islamismus zuständige Abteilung des Berliner Landeskriminalamtes.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2022 13:00 Uhr