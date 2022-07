Naturkostmesse Biofach in Nürnberg ist eröffnet

Nachrichtenarchiv - 26.07.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: In der fränkischen Stadt ist die Biofach eröffnet worden. Bei der Messe präsentieren mehr als 2.000 Aussteller ihre Neuheiten zum Thema gesunde Ernährung und Bioprodukte. Parallel findet in Nürnberg die Naturkosmetikmesse Vivaness statt. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir betonte in seiner Eröffnungsrede die Bedetung der ökologischen Landwirtschaft und wies den Vorwurf zurück, diese sei ein "Bremsklotz der Ernährungssicherung". Der ökologische Landbau sei in der aktuellen Energiekrise unabhängiger und krisenfester als der konventionelle Anbau. .

