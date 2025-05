Naturereignisse richten Milliardenschäden in Deutschland an

Berlin: In Deutschland sind im vergangenen Jahr Milliardenschäden durch Naturereignisse entstanden. Nach Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft beträgt die Summe bei Sach- und KFZ-Schäden 5,7 Milliarden Euro, etwa genauso viel wie 2023. Am stärksten betroffen waren Baden-Württemberg und Bayern, wo vor einem Jahr ein verheerendes Hochwasser enorme Schäden angerichtet hat. Im Freistaat betragen die Schäden etwa 1,6 Milliarden Euro, in Baden-Württemberg sind es minimal mehr. Im Vergleich zu 2023 sind die offiziellen Schäden in Bayern aber trotz des Hochwassers gesunken: Damals hatten Unwetter und Hagel die Zahlen nach oben getrieben. Allerdings dürften einige der Hochwasserschäden von vergangenem Jahr nicht versichert gewesen sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2025 06:00 Uhr