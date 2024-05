Natriumazid löste Polizeieinsatz in Murnau aus

Murnau: Der Großeinsatz in Penzberg und an der Unfallklinik Murnau gestern Nachmittag ist durch ein giftiges Pulver ausgelöst worden. Wie die Polizei am Abend bekanntgab, hatte ein 47-jähriger Krankenpflegeschüler in seiner Klasse hochgiftiges Natriumazid eingenommen. Er starb im Krankenhaus. 14 seiner Mitschüler zeigten leichte Vergiftungssymptome wie Atembeschwerden und Kopfschmerzen. Eine Spezialeinheit der Münchner Berufsfeuerwehr war mit einem mobilen Labor angerückt, um das Pulver zu untersuchen. Nun ermittelt die Polizei, wie der Mann an das Gift kam.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2024 07:00 Uhr