Nato wird weiter nicht direkt in den Ukraine-Krieg eingreifen

Nachrichtenarchiv - 04.03.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Nato wird weiter nicht direkt in den Krieg in der Ukraine eingreifen. Generalsekretär Stoltenberg schloss dies nach Beratungen der Außenminister der 30 Bündnisstaaten in Brüssel noch einmal aus. Eine Ausweitung des Krieges hätte verheerende Folgen, sagte Stoltenberg. Sollte allerdings Nato-Territorium angegriffen werden, sei die Allianz vorbereitet. Das Militärbündnis steht nach seinen Worten eng an der Seite der Ukraine und unterstütze das Land im Bemühen, den russischen Angriff anzuwehren. Details wollte Stoltenberg nicht nennen. Der Generalsekretär geht davon aus, dass sich die Lage in der Ukraine angesichts der anhaltenden russischen Angriffe noch deutlich verschlechtern wird. Schon jetzt seien viele Zivilisten getötet oder verletzt worden. Stoltenberg nannte die Invasion Russlands die schlimmste militärische Aggression in Europa seit Jahrzehnten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2022 18:00 Uhr