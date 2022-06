Nato will schnelle Eingreiftruppe drastisch aufstocken

Nachrichtenarchiv - 27.06.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: Die Nato will die Zahl ihrer schnellen Eingreifkräfte deutlich erhöhen. Das kündigte Nato-Generalsekretär Stoltenberg vor dem Gipfeltreffen der Militärallianz in der spanischen Hauptstadt an. Demnach ist eine Erhöhung von jetzt rund 40.000 Soldatinnen und Soldaten auf mehr als 300.000 geplant. Das ist mehr als das Siebenfache. Der Umbau der Nato-Eingreiftruppe ist auch eine Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Dazu sagte Stoltenberg, Russland habe sich vom Dialog verabschiedet und zahle den Preis für seinen brutalen Angriffskrieg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2022 14:00 Uhr