NATO will nicht militärisch in den Ukraine-Konflikt eingreifen

Nachrichtenarchiv - 01.03.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tallinn: Die russische Offensive in der Ukraine wird nach Angaben der estnischen Premierministerin Kallas auch von belarussischen Soldaten unterstützt. Das sei jetzt nachgewiesen, sagte Kallas bei einer Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg und dem britischen Regierungschef Johnson. Quellen oder Belege dafür nannte sie nicht. Johnson ergänzte, die NATO und die internationale Gemeinschaft müssten der Ukraine beistehen. Es sei aber klar, dass keine NATO-Truppen in der Ukraine gegen russische Soldaten kämpfen würden. Er dementierte auch, dass es britische Freiwillige in der Ukraine gebe. Stoltenberg sagte, man werde jeden Zoll des NATO-Territoriums verteidigen, aber man wolle keinen Konflikt mit Putin und Russland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2022 17:00 Uhr