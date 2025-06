Nato will Militärausgaben schrittweise auf 5 Prozent erhöhen

Den Haag: Die Nato-Staaten zeigen sich entschlossen, die Militärausgaben in den kommenden zehn Jahren deutlich zu erhöhen. Verschiedenen Berichten zufolge sollen die Investitionen in die Schlagkraft des Bündnisses schrittweise auf fünf Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts erhöht werden. Mindestens 3,5 Prozent sollen auf klassische Militärausgaben entfallen, der Rest in andere Bereiche, die militärisch relevant sein könnten. Dazu zählen auch panzertaugliche Brücken und erweiterte Häfen. Beraten wird darüber beim Nato-Gipfel, der morgen in Den Haag beginnt. Erwartet werden rund vierzig Staats- und Regierungschefs, unter ihnen US-Präsident Trump. Mindestens ein Land wird sich allerdings gegen die Pläne stellen: Spanien ist strikt gegen konkrete Ausgabenziele und fordert für sich eine Ausnahme.

