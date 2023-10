NATO will KFOR-Truppen im Kosovo aufstocken

Brüssel: Wegen der angespannten Lage im Kosovo will die NATO die Kontingente der KFOR-Friedenstruppe aufstocken. Ein Sprecher der Allianz teilte mit, dass rund 200 britische Soldaten zusätzlich stationiert würden. Insgesamt umfasst das britische Kontingent dann 600 Mann. Auch Politiker der Ampel-Koalition sind offen dafür, mehr Bundeswehrsoldaten in den Kosovo zu entsenden. Vor einer Woche wurden bei einem Zwischenfall an der Grenze zwischen Serbien und dem Kosovo drei Angreifer und ein Polizist getötet.

