Nato will ihre Ostflanke deutlich verstärken

Nachrichtenarchiv - 23.03.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Nato will ihre Ostflanke zur Abschreckung Russlands mit vier weiteren Gefechtsverbänden verstärken. Wie Generalsekretär Stoltenberg mitteilte, sind als Standorte für die sogenannten Battlegroups die Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien vorgesehen. Stoltenberg gab dies vor dem Sondertreffen der westlichen Allianz bekannt, zu dem morgen die Staats- und Regierungschefs der 30 Nato-Mitgliedsländer in Brüssel erwartet werden. Bisher hat die Nato nur in den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sowie in Polen dauerhaft multinationale Verbände stationiert. Nach Angaben Stoltenbergs wird auch erwogen, die Luftverteidigung und die Präsenz auf der See deutlich auszubauen. Stoltenberg gab außerdem bekannt, dass bei dem morgigen Nato-Gipfeltreffen der ukrainische Präsident Selenskyj per Video zugeschaltet wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2022 16:00 Uhr