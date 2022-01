Nato will auf russische Forderung nach Sicherheitsgarantien schriftlich antworten

Nachrichtenarchiv - 18.01.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Um einen miltärischen Konflikt in der Ukraine zu verhindern, setzt die Nato weiter auf Verhandlungen mit Russland. Im Interview mit ARD-Hauptstadtstudio kündigte NATO-Generalsekretär Stoltenberg eine schriftliche Antwort auf die von Moskau verlangten Sicherheitsgarantien an. Der Generalsekretär will außerdem Vorschläge bei den Themen Rüstungskontrolle und Transparenz bei militärischen Aktivitäten machen. Stoltenberg hat außerdem zu weiteren Treffen des NATO-Russland-Rats eingeladen hat. Er sieht nach eigenen Worten angesichts des russischen Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine eine echte Gefahr für einen neuen militärischen Konflikt in Europa. Auch die US-Regierung hat vor einem Einmarsch Russlands gewarnt. Aus dem Weißen Haus hieß es, die Situation sei extrem gefährlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2022 22:00 Uhr