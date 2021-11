NATO warnt Russland vor Angriff auf Ukraine

Impfstoffe sind laut Moderna weniger wirksam gegen Omikron

Frankfurt: Der Chef des US-Impfstoffherstellers Moderna, Stephane Bancel, befürchtet, dass die vorhandenen Impfstoffe weit weniger wirksam gegen die neu entdeckte Omikron-Virusvariante sind. Der Financial Times sagte er, wegen der vielen Mutationen gingen Wissenschaftler von einer erheblich verminderten Schutzwirkung aus. Sein Unternehmen habe bereits mit der Arbeit an einem verbesserten Impfstoff begonnen, aber dies werde einige Monate dauern. Virologen und Impfstoffhersteller hatten sich bislang zuversichtlich gezeigt, dass die existierenden Vakzine auch gegen die neue Variante gut wirken. Die Omikron-Variante war in der vergangenen Woche in Südafrika entdeckt worden und ist inzwischen auch schon in Deutschland aufgetaucht. Die WHO stuft den Erreger als "besorgniserregend" ein und warnt vor einem "sehr hohen" weltweiten Risiko.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.11.2021 11:45 Uhr