NATO-Verteidigungsminster beraten über Verteidigungsfähigkeit

Bundestag gedenkt zum 70. Jahrestag des Volksaufstands in der DDR

Berlin: Zum 70. Jahrestag hat der Bundestag in einer Gedenkfeier des Volksaufstandes in der DDR von 17.Juni 1953 gedacht. Bundespräsident Steinmeier bezeichnete den Aufstand als Massenerhebung gegen die Diktatur und ein Volksbegehren für die Demokratie. Der Aufstand habe sich nicht nur gegen niedrige Löhne und leere Regale gerichtet, sondern auch gegen die Normierung einer ganzen Gesellschaft, gegen staatliche Überwachung und Zwangskollektivierung. Der Deutsche Bundestag verkörpert nach Steinmeiers Worten jene politische Selbstbestimmung, für die Hunderttausende in der DDR damals auf die Straße gegangen sind. 1953 hatten in zahlreichen Städten und Gemeinden der damaligen DDR Arbeiter zunächst gegen Erhöhungen ihrer Arbeitsnormen protestiert, später hatten Demonstranten dann auch freie Wahlen gefordert. In der DDR stationierte sowjetische Truppen schlugen den Aufstand gewaltsam nieder.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.06.2023 10:15 Uhr