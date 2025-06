Nato-Verteidigungsminister einig über Aufrüstungsprogramm

Nato-Verteidigungsminister einigen sich auf Neu-Investitionen: Bei ihrem Treffen wurde eine Aufrüstung in einem Umfang beschlossen, wie es sie seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Deutlich mehr Geld soll unter anderem in die Luftverteidigung gesteckt werden sowie in die Truppen. Verteidigungsminister Pistorius bezifferte den zusätzlichen Bedarf der Bundeswehr auf 50 - 60.000 Soldaten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.06.2025 19:45 Uhr