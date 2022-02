NATO-Verteidigungsminister beraten über Ukraine-Konflikt

Nachrichtenarchiv - 16.02.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Verteidigungsministerinnen und -minister der NATO-Staaten beraten ab dem Vormittag über den Ukraine-Konflikt. Das Bündnis prüft dabei auch, mehr Gefechtseinheiten nach Rumänien zu verlegen. Die USA haben bereits Kampfjets dorthin geschickt und planen, in Bayern stationierte Truppen zu entsenden. Bundesverteidgungsministerin Lambrecht hatte im Vorfeld des Treffens gemahnt, dass die NATO einen kühlen Kopf bewahren müsse. Moskau hat unterdessen offenbar mit dem von Präsident Putin angekündigten Teilabzug seiner Truppen begonnen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums kehren mehrere Einheiten, die an Übungen auf der Krim beteiligt waren, zurück. Der Westen reagierte zurückhaltend. Die USA erklärten, sie sähen dafür keine unabhängige Bestätigung. Präsident Biden betonte daher erneut, er halte eine russische Invasion in die Ukraine weiterhin für möglich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2022 09:00 Uhr