Nato und Merkel vermitteln im Gasstreit zwischen Griechenland und der Türkei

Ankara: Im Streit zwischen der Türkei und Griechenland um Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer sind beide Länder offenbar bereit, direkt miteinander zu sprechen. Das teilte Nato-Generalsekretär Stoltenberg mit, nachdem er mit beiden Seiten verhandelt hatte. Er sagte, es gehe vorrangig darum, das Risiko von Zwischenfällen und Unfällen zu verringern. Die Regierungen in Athen und Ankara hätten sich bereit erklärt, entsprechende Mechanismen zu vereinbaren. Auch Bundeskanzlerin Merkel vermittelt offenbar in dem Streit. Laut türkischem Präsidialamt hat sie mit dem türkischen Präsidenten Erdogan über die Lage beraten. Der Streit war entbrannt, weil sowohl Griechenland als auch die Türkei Gasvorkommen im Östlichen Mittelmeer für sich beanspruchen. Beide Seiten haben deshalb Kriegsschiffe in die Region geschickt.

