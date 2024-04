Nato stellt Kiew weitere Hilfe gegen Luftangriffe in Aussicht

Brüssel: Die Nato hat der Ukraine offenbar weitere Militärhilfe gegen russische Raketen- und Drohnenangriffe in Aussicht gestellt. Die Verbündeten hätten vereinbart, in ihren Arsenalen weitere Luftverteidigungssysteme auszumachen und zur Verfügung zu stellen, sagte der ukrainische Außenminister Kuleba in Brüssel. Dort ist er zu Gast bei Beratungen der 32 Nato-Außenministerinnen und -minister. Anlass ist das 75. Gründungsjubiläum der Militärallianz. Generalsekretär Stoltenberg sagte, die Nato habe Sicherheit, Wohlstand und Frieden gebracht. Aus Moskau kamen anlässlich des Jubiläums erneut Vorwürfe, die Nato benutze die Ukraine, um Russland zu schaden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2024 16:00 Uhr