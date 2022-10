NATO startet jährliches Manöver

Nachrichtenarchiv - 17.10.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Nato beginnt heute ihre jährlichen Manöver zur Verteidigung des europäischen Bündnisgebiets mit Atomwaffen. An der Übung werden in den kommenden zwei Wochen bis zu 60 Flugzeuge beteiligt sein. Schauplatz der Manöver soll insbesondere der Luftraum über Belgien, Großbritannien und der Nordsee sein. Auch die Bundeswehr ist beteiligt. - Derweil beraten die Außenminister der Europäischen Union heute in Luxemburg über eine weitere Unterstützung der Ukraine. Beschlossen werden sollen ein Ausbildungseinsatz für ukrainische Soldaten und die Bereitstellung von 500 Millionen Euro für den Kauf von Waffen und Ausrüstung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.10.2022 05:00 Uhr