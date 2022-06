Nato startet Aufnameverfahren für Finnland und Schweden

Nachrichtenarchiv - 29.06.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: Die Nato hat die Aufnahme von Finnland und Schweden auf den Weg gebracht. Bei ihrem Gipfeltreffen luden die 30 Staats- und Regierungschefs die beiden Staaten offiziell zum Beitritt ein. Generalsekretär Stoltenberg sprach von einer historischen Entscheidung. Die Beitrittsprotokolle sollen nach derzeitiger Planung am kommenden Dienstag unterzeichnet werden. Im gesamten Bündnis bestehe ein starker Wille, so schnell wie möglich die Protokolle in den einzelnen Parlamenten zu ratifizieren, fügte Stoltenberg hinzu. Dies sei wochenlange harte Arbeit gewesen. Erst gestern hatte die Türkei ihren Widerstand gegen die Aufnahme von Finnland und Schweden aufgegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2022 18:00 Uhr