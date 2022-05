NATO-Staaten stellen Finnland und Schweden rasche Aufnahme in Aussicht

Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die NATO-Staaten haben Finnland und Schweden eine rasche Aufnahme in Aussicht gestellt. Bundesaußenministerin Baerbock sagte bei Beratungen mit ihren Nato-Kolleginnen und -Kollegen in Berlin, Deutschland würde einen Beitritt der beiden Länder sehr schnell ratifizieren. Die Bundesregierung hat laut Baerbock deshalb bereits Gespräche mit allen demokratischen Parteien geführt. Auch andere Nato-Staaten hätten einen schnellen Ratifizierungsprozess zugesagt, ergänzte die Ministerin. Eine "Hängepartie" nach einem Beitrittsantrag Schwedens und Finnlands dürfe es nicht geben. Die finnische Staatsführung hatte kürzlich angekündigt, einen entsprechenden Antrag stellen zu wollen. In Schweden wollen die regierenden Sozialdemokraten heute ihre Entscheidung über einen Nato-Beitritt des Landes bekanntgeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2022 12:00 Uhr