NATO-Staaten sehen Ukraine nach Kriegsende "grundsätzlich" im Bündnis

Meldungsarchiv - 11.07.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Vilnius: Die Nato-Staaten haben sich grundsätzlich darauf verständigt, der Ukraine nach dem Ende des russischen Angriffskriegs eine Mitgliedschaft in dem Militärbündnis zu ermöglichen. In einer Erklärung heißt es, dies werde geschehen, wenn die Nato-Mitglieder der Ansicht seien, dass die Bedingungen dafür erfüllt seien. Dann werde eine Einladung zum Beitritt erfolgen. Einen konkreten Zeitplan für die Aufnahme der Ukraine gebe es nicht. Generalsekretär Stoltenberg betonte aber, das Bündnis werde auf das sonst übliche Prozedere zur Heranführung von Beitrittskandidaten verzichten. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte zuletzt immer stärker auf eine konkrete Beitrittsperspektive gedrängt. Er traf am Nachmittag in der litauischen Hauptstadt ein, um dort am Nato-Gipfeltreffen teilzunehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2023 18:00 Uhr