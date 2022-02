Nato-Staaten kommen zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen

Nachrichtenarchiv - 24.02.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Der Westen hat den russische Angriff auf Ukraine scharf verurteilt. Nato-Generalsekretär Stoltenberg sprach von einem rücksichtslosen und unprovozierten Angriff Russlands auf die Ukraine. Dieser Angriff gefährdet das Leben zahlloser Zivilisten, sagte er in Brüssel. Trotz zahlloser und nicht nachlassender diplomatischer Bemühungen habe Russland den Weg der Aggression gegen ein souveränes und unabhängiges Land gewählt, so der Nato-Generalsekretär. Vertreter der 30 Nato-Staaten kommen wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine zu einer Krisensitzung zusammen. Die Beratungen um halb neun beginnen. Bundeskanzler Scholz sprach in einer ersten Reaktion von einem eklatanten Bruch des Völkerrechts durch Russland. Der Angriff sei durch nichts zu rechtfertigen. Der Kanzler wörtlich: " Das ist ein furchtbaren Tag für die Ukraine und ein dunkler Tag für Europa." Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen verurteilt den Angriff Russlands auf die Ukraine. Brüssel werde den Kreml zur Rechenschaft ziehen, sagte von der Leyen. Die USA warfen dem russischern Präsidenten Putin vor, vorsätzlich einen Krieg gegen die Ukraine begonnen zu haben. Präsident Biden sagte, Russland allein sei verantwortlich für die dadurch ausgelösten Todesfälle und das menschliche Leid. Die USA und ihre Verbündeten würden Russland entschlossen dafür zur Rechenschaft ziehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2022 07:00 Uhr