NATO-Staaten ernennen Rutte offiziell zum Generalsekretär

Brüssel: Der Niederländer Mark Rutte ist offiziell zum neuen Generalsekretär der NATO ernannt worden. Beim Treffen der Botschafter des Bündnisses in Brüssel wurde der 57jährige zum Nachfolger des Norwegers Jens Stoltenberg bestimmt. Er soll das Amt voraussichtlich am 1. Oktober übernehmen. Zuvor muss die Nominierung des scheidenden niederländischen Ministerpräsidenten noch beim NATO-Gipfel in Washington Anfang Juli bestätigt werden. Stoltenbergs Mandat war zuvor mehrmals verlängert worden, zum einen wegen der aktuellen Lage des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, zum anderen, weil die NATO sich lange nicht auf einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin einigen konnte.

