Nato-Staaten beraten vor Putin-Biden-Gipfel über Ukraine-Krise

Kabinett berät über Corona-Tests in Kindertagesstätten

München: Das bayerische Kabinett will am Vormittag über die aktuelle Corona-Situation im Freistaat beraten. Dabei soll es unter anderem um die Frage gehen, wie Kinder in Kitas getestet werden sollen. Das Sozialministerium hat dazu ein Konzept erarbeitet. Außerdem will die Staatsregierung darüber beraten, wie die Zahl der Intensivbetten in Bayern erhöht werden kann. Im Vergleich zum Vorjahr waren die Kapazitäten heuer um ein Fünftel zurückgegangen. Grund ist der Mangel an Pflege-Personal. Am Mittag wird unter anderem Bayerns Gesundheitsminister Holetschek über die Ergebnisse der Kabinettsitzung informieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2021 06:00 Uhr