Nato-Staaten beraten über Lage in der Ukraine

Ukraine wird von mehreren Seiten von russischem Militär angegriffen

Moskau: Seit Russlands Präsident Putin in der Nacht bei einer Fernsehansprache eine Militäroperation in der Ukraine angekündigt hat, überschlagen sich die Ereignisse. Das russische Militär greift die Ukraine nicht nur im Osten an, wo sich die prorussischen Separatistengebiete befinden. Auch in der Hauptstadt Kiew waren laut Augenzeugenberichten Explosionen zu hören. Nach Angaben der russischen Armee wurde die ukrainische Luftabwehr komplett unschädlich gemacht. Die Luftwaffen-Stützpunkte sind mit präzisionsgelenkter Munition außer Betrieb gesetzt worden, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte. Weiter heißt es von dort, dass die russischen Streitkräfte keine Städte angreifen und Zivilisten nicht in Gefahr sind. Inzwischen sind nach Angaben des ukrainischen Grenzschutzes auch Bodentruppen aus mehreren Richtungen vorgedrungen - demnach rückten russische Panzer über die Ostukraine ein. Putin hatte in seiner Ansprache in der Nacht davor gewarnt, dass sich andere Staaten Russland in den Weg stellen. Das würde Konsequenzen nach sich ziehen, wie sie sie noch nicht erlebt hätten, so der russische Präsident.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2022 10:00 Uhr