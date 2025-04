Nato sieht Russland als langfristige Bedrohung

Washington: In den Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieges sieht Nato-Generalsekretär Rutte den Kreml in der Verantwortung. Der Ball sei klar im russischen Feld, sagte Rutte nach einem Treffen mit US-Präsident Trump im Weißen Haus. Auf dem Tisch liege ein Vorschlag für eine Waffenruhe und die Ukraine würde sich an die Spielregeln halten. Der Niederländer machte auch deutlich, dass Russland die langfristige Bedrohung für das Nato-Gebiet darstellt. In dieser Haltung seien sich die USA und die europäischen Partner einig, hieß es. Er wisse nicht, ob der russische Präsident Putin überhaupt Frieden wolle. Die ukrainische Seite wies den Friedensplan der Trump-Regierung derweil zurück. Präsident Selenskyj erklärte, sein Land könne nichts tun, was seinen Werten und seiner Verfassung widerspreche. Nach den Vorstellungen des US-Präsidenten muss die Ukraine Gebiete an Russland abtreten.

