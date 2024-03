NATO schließt Beitritt Schwedens symbolisch ab

Brüssel: Die NATO hat den Beitritt Schwedens als 32. Mitgliedsland symbolisch abgeschlossen. Vor dem Brüsseler Hauptquartier wurde die schwedische Flagge im Kreis der Banner der anderen Alliierten gehisst. Dazu ertönte die schwedische Hymne. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sprach von einem "historischen Tag", der das Bündnis und auch Schweden stärker mache. Schwedens Regierungschef Kristersson sagte, auch für sein Land gelte nun das NATO-Motto: "Einer für alle, alle für einen." Die Sicherheitslage in der Region sei seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr so ernst gewesen, so Kristersson. Russland werde auf absehbare Zeit eine Bedrohung für die euroatlantische Sicherheit bleiben.

