Nato sagt der Ukraine weitere Unterstützung zu

Brüssel: Die Nato hat der Ukraine ihre weitere Unterstützung zugesagt. Generalsekretär Stoltenberg sagte nach dem Treffen der Verteidungsminister in Brüssel, die Allianz stelle zusammengenommen 99 Prozent der Militärhilfen zur Verfügung, die die Ukraine im Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg benötige. Stoltenberg bezifferte das Volumen auf mehr als 100 Milliarden US-Dollar. Der ukrainische Präsident Selenskyj will morgen und übermorgen bei den europäischen Partnern um weitere Militärhilfen werben. Er wird zu Gesprächen in Berlin und Paris, sowie bei der Münchner Sicherheitskonferenz erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 18:00 Uhr