Nato-Russland-Rat endet mit der Bereitschaft zum Dialog

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils sonnig, um 0 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt oder trüb, teils freundlich - besonders an den Alpen. Höchstwerte zwischen minus 4 Grad in einigen Alpentälern und plus 5 Grad im Landkreis Aschaffenburg. In der Nacht Abkühlung auf minus 2 bis minus 11 Grad. Morgen und Freitag ähnlich, dabei tagsüber frostfrei. Samstag - ausser an den Alpen - meist trüb.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2022 16:00 Uhr