Nato rechnet mit neuer russischer Offensive

Putin verlangt ab morgen Rubel für Öl und Gas

Moskau: Der russische Präsident Putin hat bei einer öffentlichen Rede erneut mit einem Lieferstopp für Gas gedroht: Nach seinen Worten müssen Kunden aus dem Ausland ab morgen russisches Gas in Rubel bezahlen. Wenn dies nicht passiere, so Putin, würden die Verträge eingestellt. In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass sich Russland stets an die Abmachungen gehalten habe. Überdies sei russisches Gas viel günstiger als andernorts. Putin kritisierte in der Rede auch die Sanktionspolitik der westlichen Staaten und sagte, die Entscheidungen führten zu einer weltweiten Krise, es drohten Hungersnöte und eine Inflation. - Der russische Präsident hatte Bundeskanzler Scholz gestern bei einem Telefonat zugesagt, Deutschland könne die Rechnungen weiterhin in Euro an die Gazprom-Bank bezahlen. Scholz hat dem Zahlungsverfahren aber bislang nicht zugestimmt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2022 16:00 Uhr