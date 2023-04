NATO nimmt Finnland morgen als 31. Mitglied auf

Meldungsarchiv - 03.04.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Brüssel: Finnland ist ab morgen das 31. Mitgliedsland der NATO. Generalsekretär Stoltenberg sprach bei der Bekanntgabe in Brüssel von einem historischen Tag. Vergangene Woche hatten die Parlamente der NATO-Mitglieder Türkei und Ungarns als letzte ihre förmliche Zustimmung zum finnischen Beitritt erteilt. Nun soll der Schritt bei einem Außenministertreffen vollzogen werden. - Finnland und Schweden bentragten nach jahrzehntelanger Neutralität den Beitritt zum westlichen Bündnis, nachdem Russland die Ukraine überfallen hatte. Die Aufnahme Schwedens scheitert aber noch immer am Widerstand der Türkei. Präsident Erdogan wirft dem Land vor, es unternehme zu wenig gegen die Mitglieder kurdischer Terrororganisationen in Schweden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2023 22:00 Uhr