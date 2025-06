Nato-Manöver in der Ostsee beginnt

In der Ostsee ist ein zweiwöchiges NATO-Manöver angelaufen: Die ersten Schiffe der 17 an der Übung beteiligten Nato-Länder liefen am Vormittag vom Marine-Stützpunkt Rostock-Warnemünde aus, darunter die deutsche Korvette "Magdeburg" und der französische Minensucher "Vulcain". Bis 20. Juni wollen die Einheiten unter anderem die Abwehr von U-Booten und die Luftverteidigung auf See im Verbund üben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.06.2025 12:15 Uhr