Nato liefert Ukraine Hunderte Störsender zur Drohnenabwehr

Bundesanwaltschaft ermittelt nach Sabotage bei der Bahn

Karlsruhe: Nach der folgenschweren Bahn-Sabotage am vergangenen Wochenende hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Dies geschehe wegen möglicher verfassungsfeindlicher Hintergründe, sagte ein Sprecher der Behörde. Man habe ein entsprechendes Verfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Am Samstag waren zwei Kommunikations-Kabel der Bahn in Berlin und Herne durchtrennt worden. Das hatte den Zugverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands lahmgelegt. Die Bahn stellte nahezu den gesamten Zugverkehr in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein für gut drei Stunden ein. Bundesjustizminister Buschmann hatte bereits am Wochenende angekündigt, dass der Generalbundesanwalt ermitteln werde, falls es einen verfassungsfeindlichen Hintergrund gebe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2022 18:00 Uhr