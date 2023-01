Nato-Länder sollen laut Stoltenberg mehr Waffen produzieren

Nachrichtenarchiv - 02.01.2023 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Nato-Generalsekretär Stoltenberg fordert die Produktion von mehr Waffen in der Militärallianz. Nach seinen Worten zieht sich der Krieg in der Ukraine in die Länge; daher brauche man eine enorme Menge an Munition und Ersatzteilen. In einem Interview mit der BBC sagte er, die Nato müsse sich darauf einstellen, die Ukraine langfristig zu unterstützen. Stoltenberg geht davon aus, dass der Krieg letztlich am Verhandlungstisch enden wird. Entscheidend für den Ausgang solcher Gespräche sei aber die Stärke der Ukraine auf dem Schlachtfeld. - Vergangene Nacht hat Russland seine Angriffe fortgesetzt. Ziele der Kampfdrohnen waren vor allem Infrastruktureinrichtungen in der Haupstadt Kiew. Nach ukrainischen Angaben wurden 39 Drohnen abgeschossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2023 15:00 Uhr