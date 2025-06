Nato-Länder einigen sich offenbar auf Fünf-Prozent-Ziel

Brüssel: Die Nato will offenbar das von den USA ausgerufene Fünf-Prozent-Ziel für Verteidigungsausgaben umsetzen. Mehrere Medien berichten, die 32 Mitgliedsländer hätten sich geeinigt. Für Spanien wurde demnach ein Kompromiss gefunden, denn die Regierung in Madrid will nicht fünf Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts ausgeben , sondern nur 2,1 Prozent. Spaniens Ministerpräsident Sanchez erklärte, damit wäre der Investitionsbedarf des Militärs gedeckt. Beim Nato-Gipfel ab übermorgen in Den Haag soll eine Erklärung über die Einigung unterzeichnet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2025 20:00 Uhr