Nato lädt Ukraine zu Gipfel ein

Kiew: Die Ukraine hat laut Präsident Selenskyj eine Einladung zum kommenden Nato-Gipfel erhalten. Demnach hat sie der Generalsekretär der Allianz, Rutte, für das Treffen in Den Haag in drei Wochen ausgesprochen. Dass Kiew den Eintritt in die Nato anstrebt, ist für Russland einer der Gründe für den Krieg. US-Präsident Trump hat sich derweil zu einem Dreiertreffen mit Selenskyj und Kreml-Chef Putin bereiterklärt, um über eine Waffenruhe zu verhandeln - und zwar in Istanbul. Dort hatten sich gestern Unterhändler der Ukraine und Russlands auf einen Gefangenenaustausch verständigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2025 09:00 Uhr