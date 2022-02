Nato kündigt harte Schritte gegen Russland an

Nachrichtenarchiv - 24.02.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Inzwischen geht die Nato als Reaktion des russischen Angriffs in den Krisenmodus. In einer Erklärung aller 30 Bündnisstaaten heißt es, man habe beschlossen, zusätzliche Schritte zu unternehmen, um die Abschreckung und Verteidigung im gesamten Bündnis weiter zu verstärken. Die EU hat scharfe Sanktionen gegen Russland angekündigt. Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, Brüssel werde den Zugang russischer Banken zu den europäischen Finanzmärkten stoppen. Außerdem sollen russische Vermögenswerte in der EU eingefroren werden. EU-Ratspräsident Michel betonte, man werde die Menschen in der Ukraine nicht alleine lassen. Es werde finanzielle und humanitäre Unterstützung für die Bevölkerung geben. Auch US-Präsident Biden kündigte an, entschlossen gegen Moskau vorzugehen. Danach kündigte Bundesaußenministerin Baerbock umfassende Strafmaßnahmen an - sie erklärte, Russland habe vor den Augen der Welt mit den elementarsten Regeln gebrochen. Ganz anders verlautet es hingegen aus China. Die Volksrepublik bestreitet, dass es sich bei den Angriffen Russlands auf die Ukraine um eine Invasion handelt. Das Außenministerium in Peking spricht stattdessen von berechtigten Sicherheitsinteressen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2022 12:00 Uhr