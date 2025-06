Nato hat großes Marine-Manöver auf der Ostsee begonnen

Rostock: In der Hansestadt hat am Morgen mit dem Auslaufen der ersten Marine-Schiffe ein Nato-Großmanöver auf der Ostsee begonnen. An der US-geführten jährlichen Übung mit dem Namen "Baltops" nehmen rund 50 Schiffe und Boote, mehr als 25 Hubschrauber und Flugzeuge sowie etwa 9.000 Soldatinnen und Soldaten teil. Die Ostsee gilt auch angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine als strategisch wichtiges Meer. Russland ist als einziger der neun Anrainer-Staaten kein Nato-Mitglied. Der Kreml kritisiert die Übung als Provokation.

