NATO greift weiterhin nicht in den Ukraine-Krieg ein

Scholz sichert Ländern finanzielle Hilfe bei Flüchtlingsaufnahme zu

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat Ländern und Kommunen finanzielle Hilfe bei der Aufnahme und Versorgung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zugesagt. Nach einer Konferenz mit den Ministerpräsidenten sagte er, Bund und Länder würden dazu alle Kräfte bündeln. Unabhängig von der Frage, wie lange die Flüchtlinge in Deutschland bleiben würden, sollten sie schnell in den Alltag eingebunden werden, hieß es nach der Videokonferenz. Scholz sagte, es müsse von Anfang an eine Integrationsperspektive in den Kitas, in den Schulen und auf dem Arbeitsmarkt geben. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst und die Regierende Bürgermeisterin von Berlin Giffey verwiesen bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Kanzler darauf, dass in Deutschland Arbeitskräfte gesucht würden und deshalb auch die berufliche Integration möglich sei.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.03.2022 20:15 Uhr