Nato-Generalsekretär zeigt sich besorgt über russische Militärpräsenz

Sturmtief "Zeynep" wütet über Europa

Berlin: Einen Tag nach dem Wintersturm "Ylenia" hat das Orkantief "Zeynep" den Bahnverkehr in Deutschland erneut großflächig zum Erliegen gebracht. Bis mindestens Samstag Vormittag fahren im Norden Deutschlands und in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens keine Fernzüge mehr, so das Unternehmen. In einigen Bundesländern kommt es auch im Regionalverkehr zu Beeinträchtigungen. In Bayern ist vor allem der Norden betroffen. Das Orkantief wütet auch in anderen Teilen Europas: In den Niederlanden, Belgien, England und Irland sind insgesamt mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. In Großbritannien wurde für einige Regionen die höchste Wetterwarnstufe "Rot" ausgegeben. Dort traf der Sturm mit fast 200 Kilometern pro Stunde auf Land, das ist nach Angaben des nationalen meteorologischen Diensts die stärkste Böe, die jemals in England gemessen wurde. Auch in Dänemark, Belgien und Frankreich gibt es Verkehrsbeeinträchtigungen wegen des Sturms.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.02.2022 22:15 Uhr