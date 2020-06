Nato-Generalsekretär warnt vor China

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat das Verteidigungsbündnis aufgefordert, stärker auf den Aufstieg Chinas zu reagieren. Die Volksrepublik rüste kräftig auf und investiere auch stark in Nuklearwaffen und Langstreckenraketen, die Europa erreichen können, so Stoltenberg gegenüber der Zeitung "Welt am Sonntag". Dieser Herausforderung müssten sich die Nato-Verbündeten gemeinsam stellen. Der Nato-Generalsekretär spricht von einem fundamentalen Wandel in der weltweiten Machtbalance: China sei in der Arktis, im Mittelmeer und in Afrika präsent, investiere in kritische Infrastruktur in Europa und sei eine feste Größe im Cyberraum. Die Volksrepublik verfüge über das zweitgrößte Verteidigungsbudget weltweit, bald werde es zudem die weltgrößte Wirtschaft haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2020 09:00 Uhr