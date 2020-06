Nato-Generalsekretär warnt vor China

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat vor einer wachsenden militärischen Bedrohung durch China gewarnt. Der "Welt am Sonntag" sagte er, das Land investiere stark in Nuklearwaffen und Langstreckenraketen, die auch Europa erreichen könnten. Die Nato-Staaten müssten sich gemeinsam dieser Herausforderung stellen. Der Aufstieg Chinas verändere fundamental die globale Machtbalance, so Stoltenberg weiter. Dabei komme China immer stärker - so wörtlich: vor die Haustür Europas. So sei China in der Arktis, im Mittelmeer und in Afrika präsent und investiere in kritische Infrastruktur in Europa. Die Nato müsse auf diese Entwicklung antworten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.06.2020 06:15 Uhr