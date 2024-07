NATO-Generalsekretär verlangt höhere Militärausgaben der Mitgliedsstaaten

Washington: NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat die Geschlossenheit und Entschlossenheit des Bündnisses betont. Stoltenberg äußerte sich wenige Stunden vor Beginn des Jubiläums-Gipfels zum 75-jährigen Bestehen der NATO in Washington. Der Norweger sagte, es handele sich um das erfolgreichste Militärbündnis der Weltgeschichte. Nun gehe es darum, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen, zum Beispiel zur Unterstützung der Ukraine. Kernaufgabe bleibe die Abschreckung. Laut Stoltenberg ist die NATO imstande, jeden Angriff abzuwehren. Das wolle man auch in Zukunft sicherstellen, und dafür brauche es eine starke Militär-Industrie. Künftig sei die bisher angestrebte Marke, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung bereitzustellen, die Untergrenze, sagte Stoltenberg. Er räumte ein, dass höhere Verteidigungsausgaben zu Einsparungen an anderer Stelle führen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2024 21:00 Uhr