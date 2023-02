Nato-Generalsekretär Stoltenberg will nur bis Herbst im Amt bleiben

Kurzmeldung ein/ausklappen Zehntausende Israelis protestieren gegen Justizreform

Jerusalem: In Israel sind erneut zehntausende Menschen gegen die geplante Justizreform der neuen Regierung auf die Straße gegangen. Alleine in Tel Aviv beteiligten sich laut Medienberichten bis zu 75.000 Menschen an den Protesten, in Haifa waren es 10.000. In Jerusalem protestieren rund 4000 Menschen vor der Residenz von Ministerpräsident Netanjahu. Die Reformpläne seiner rechts-religiöser Regierung sehen unter anderem vor, dass das Parlament Entscheidungen des Obersten Gerichts mit einfacher Mehrhheit widerrufen kann. Viele Israelis sehen dadurch die Gewaltenteilung in Gefahr. In Umfragen sprechen sich mehr als 60 Prozent dafür aus, die Reform zu stoppen. Aus Sicht Netanjahus ist der Oberste Gerichtshof von linksgerichteten Richtern dominiert, die sich aus politischen Gründen in Bereiche einmischen, die nicht in ihre Zuständigkeit fallen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.02.2023 08:00 Uhr