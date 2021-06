NATO-Generalsekretär Stoltenberg warnt vor chinesischer Bedrohung

Nachrichtenarchiv - 14.06.2021 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat kurz vor Beginn des Gipfels vor Bedrohungen aus China gewarnt. Das Land habe in den vergangenen Jahren militärisch erheblich aufgerüstet und auch stark in atomare Fähigkeiten und moderne Waffensysteme investiert. Hinzu kommt laut Stoltenberg, dass China die Werte der Bündnispartner nicht teilt, Minderheiten im eigenen Land verfolgt und seine eigene Bevölkerung in nie gesehenem Ausmaß überwacht. Deutliche Worte fand er auch für Russland: Das Verhältnis zu Moskau sei so schlecht wie seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr. Das liege an Russlands aggressiven Handlungen. Der NATO-Gipfel beginnt am Mittag. Neben dem Umgang mit China und Russland geht es unter anderem Neuausrichtung des Miltärbündnisses.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2021 11:15 Uhr