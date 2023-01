NATO-Generalsekretär Stoltenberg spricht sich für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine aus

Nachrichtenarchiv - 15.01.2023 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat sich indirekt für die Lieferung weiterer schwerer Waffen an die Ukraine ausgesprochen. Kiew sollte das Militärmaterial erhalten, die das Land brauche, um den Krieg zu gewinnen, sagte Stoltenberg dem "Handelsblatt". Er erwarte bald eine entsprechende Entscheidung. Der schnellste Weg zum Frieden sei die militärische Unterstützung der Ukraine. Großbritannien hat bereits zugesagt, 14 Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken. In der Diskussion um die Lieferung des Leopard-Panzers an das Land haben sich zuletzt Polen und Finnland bereit erklärt, die Panzer zu liefern. Dazu ist jedoch die deutsche Einwilligung nötig. Bundesjustizminister Buschmann wies Einwände zurück, die Panzer-Lieferungen könnten eine weitere Eskalation des Krieges auslösen. Laut Völkerrecht dürfe man die Ukraine mit Kampfpanzern unterstützen, da das Land einen Selbstverteidigungskrieg führe, sagte Buschmann der "Augsburger Allgemeinen".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2023 19:00 Uhr