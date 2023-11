Nato-Generalsekretär Stoltenberg rät der Ukraine zur Korruptionsbekämpfung

Brüssel: Der ukrainische Außenminister Kuleba hat an einer Sitzung der Nato-Außenminister teilgenommen und dabei die Zusage eines umfassenden westlichen Hilfspakets für vier Jahre bekommen. Generalsekretär Stoltenberg würdigte die Verteidigungsleistung der Ukraine im Krieg gegen Russland. 50 Prozent der vom Aggressor eingenommenen Gebiete seien zurückerobert worden, sagte er. Stoltenberg bekräftigte aber auch, dass die Ukraine mehrere Voraussetzungen erfüllen muss, bevor sie selbst in die Nato aufgenommen werden kann, beispielsweise die Bekämpfung der Korruption. Konkret nannte der Generalsekretär das Beschaffungswesen des ukrainischen Militärs, das in enger Zusammenarbeit mit der NATO überarbeitet werde. Wenn es hier weniger Bestechung gebe, könne das Land stärker werden, sich wirksamer gegen Russland verteidigen und gleichzeitig den westlichen Partnern näherkommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.11.2023 12:45 Uhr