Nato-Generalsekretär Stoltenberg besucht Ukraine

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: gebietsweise Regen, Höchstwerte 6 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Am ehesten im Osten und Südosten kurze sonnige Abschnitte. Gebietsweise Regen und windig bei 6 bis 13 Grad. In der Nacht 8 bis 1 Grad. Die Aussichten: Zunächst bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten, am Samstag vielerorts auch überwiegend sonnig und nur ganz vereinzelte Schauer. Am Sonntag bewölkt mit Regen und einzelnen Gewittern. Höchstwerte zunächst 15 bis 21, am Sonntag nur noch 12 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2023 15:00 Uhr